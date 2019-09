Plus de 250 matchs de la LNH à TVA Sports

Les amateurs de hockey seront bien servis à TVA Sports lors de la prochaine saison de la Ligue nationale avec la diffusion de plus de 250 matchs.

Si le Canadien de Montréal sera à l’honneur à 22 occasions, il sera également possible d’avoir une vue globale de toutes les équipes du circuit Bettman.

À VOIR AUSSI | Six grandes questions au camp d'entraînement

Désireux que les partisans puissent «suivre leurs joueurs favoris», TVA Sports annonce par ailleurs, par voie de communiqué, la diffusion de 11 rencontres des Devils du New Jersey et du nouveau venu P.K. Subban.

Parmi les événements spéciaux de la Ligue nationale de hockey (LNH), il y aura d’abord la Classique Héritage entre les Flames de Calgary et les Jets de Winnipeg, le 26 octobre. L’année 2020 débutera avec un autre match en plein air, soit la Classique hivernale entre les Predators de Nashville et les Stars de Dallas, le 1er janvier. Suivra notamment le week-end des étoiles plus tard au cours de ce même mois.

Dès le 18 septembre

La diffusion des matchs à TVA Sports pour 2019-2020 débutera le mercredi 18 septembre alors que le Canadien affrontera les Panthers de la Floride en direct de Renous, au Nouveau-Brunswick, dans le cadre du calendrier préparatoire du club montréalais.

La saison régulière s’amorcera le 2 octobre et TVA Sports marquera le coup d’envoi en présentant un programme double. La première rencontre sera un duel ontarien alors que les Sénateurs d’Ottawa se mesureront aux Maple Leafs de Toronto. Les Golden Knights de Vegas tenteront pour leur part de venger leur élimination face aux Sharks de San Jose lors des dernières séries. Le Canadien disputera un premier match en saison régulière sur les ondes de TVA Sports le samedi 5 octobre alors que le club montréalais rendra visite aux Leafs.

À propos, les prochaines éliminatoires de la LNH seront à nouveau diffusées à TVA Sports «en exclusivité francophone».

-Tous les matchs de la LNH présentés à TVA Sports seront également disponibles sur TVA Sports direct, la nouvelle plateforme de diffusion en continu accessible sur tous les écrans (télés, téléphones intelligents, tablettes et ordinateurs) via une connexion Internet.