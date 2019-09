Logan Couture portera le «C» chez les Sharks

L’attaquant Logan Couture est devenu jeudi le 10e capitaine de l’histoire des Sharks de San Jose.

Le numéro 39 remplacera Joe Pavelski, qui a signé un contrat à titre de joueur autonome avec les Stars de Dallas cet été. Il sera appuyé par quatre assistants, soit Brent Burns, Erik Karlsson, Joe Thornton et Tomas Hertl.

«Depuis mon arrivée à San Jose il y a quatre ans, nous avons profité de beaucoup de leadership au sein de cette formation, a commenté l’entraîneur-chef Peter DeBoer dans un communiqué. Logan a grandi dans cet environnement et a interpellé quiconque n’offrant pas son meilleur hockey au moment où ça comptait le plus. Il prêche par l’exemple à l’extérieur de la patinoire et il sait ce que ça prend pour gagner. Sa performance pendant les récentes séries le prouve. Plus important encore, il a le respect de ses coéquipiers et nous sommes extrêmement fiers de le nommer capitaine.»

Couture, 30 ans, disputera sa 11e campagne avec les Sharks cette année. Il a récolté 27 buts et 43 mentions d’aide pour 70 points en 81 rencontres au cours de la dernière saison. En éliminatoires, le vétéran a obtenu 20 points, dont 14 filets, en 20 matchs.