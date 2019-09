«La défaite a fait mal» - Patrice Bergeron

Le vétéran des Bruins de Boston Patrice Bergeron est heureux de renouer avec ses coéquipiers et tente de placer derrière lui le parcours crève-coeur de son équipe en séries éliminatoires.

La déception reliée au revers lors du septième et ultime match de la finale de la coupe Stanley contre les Blues de St. Louis devrait se dissiper tranquillement selon lui. D’ailleurs, cet échec pourrait inciter certains joueurs à maximiser leurs efforts dès le début du calendrier préparatoire.

«Vous réalisez que vous avez parcouru un bon bout de chemin. Je suis fier des gars et de ce que nous avons accompli. La défaite a fait mal et c’est triste, mais il faut retrouver notre concentration et passer à autre chose. Ça nous donnera une source de motivation supplémentaire et on aime tellement le hockey; c’est pour cela que nous jouons, a-t-il commenté lors d’une mêlée de presse, jeudi, en marge de l’ouverture du camp d’entraînement. Maintenant, le défi est de revenir en grimpant la montagne encore une fois.»

Pas d’inquiétude

Quant à son état physique, Bergeron ne semble pas vraiment préoccupé. Touché à l’aine, il a reçu une injection de plasma en juillet pour faciliter sa guérison et il importe pour lui de ne pas précipiter les étapes du processus.

«On va y aller graduellement. On augmentera le rythme et on verra comment je me sens», a-t-il dit.

Enfin, le Québécois a souligné en termes élogieux la prolongation de contrat signée par son entraîneur-chef Bruce Cassidy la veille.

«C’est un excellent instructeur. J’ai joué pour plusieurs qui étaient bons [et il en fait partie]. Il est attentif à tout et vous dira toujours ce que vous devez améliorer. Il sait comment en obtenir davantage de vous et il est capable de faciliter l’intégration des jeunes. Cette entente est méritée et je ne suis pas du tout surpris», a-t-il louangé.