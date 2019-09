Impact: le message de Cabrera commence à passer

Le nouvel entraîneur-chef de l’Impact de Montréal, Wilmer Cabrera, est en poste depuis moins d’un mois. Il n’a donc eu que quelques semaines pour tenter d’inculquer à ses joueurs les principes de jeu qui, selon lui, guidera l’équipe vers la victoire.

«Le système de jeu que l’on veut jouer. Les principes de jeu à la base, je pense que c’est clair pour nous, a souligné le milieu de terrain de l’équipe Samuel Piette. C’est un gros changement par rapport à ce qu’on a connu avec Rémi Garde et son "staff". Ça prend un moment d’adaptation. Je ne m’avance pas à dire que samedi, ça va être parfait. Mais les principes sont là et on sait ce qu’on doit faire.»

Le Bleu-Blanc-Noir aura d’ailleurs l’occasion de tester sa compréhension de la vision de Cabrera, samedi soir, alors qu’il accueillera à domicile le FC Cincinnati.

«C’est un match un peu dangereux, car si on perd, c’est la misère et on se met dans le trouble et il n’y a rien de positif là-dedans, a continué Piette. Et si on gagne, c’est un match qu’on est censé gagner et tout le monde va dire que c’est ce qui était censé arriver.»

Pour ce qui est de la formation partante, il faudra attendre un peu, surtout pour savoir si Ignacio Piatti effectuera un (autre) retour au jeu.

«Il s’est entraîné avec l’équipe et comme vous l’avez vu, il est en ce moment dans de très bonnes dispositions, a confié Cabrera. Nous devons tout de même attendre un jour de plus (avant de savoir s’il jouera).»

À voir dans la vidéo ci-dessus.