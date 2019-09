«C’est irréel» - Alex Galchenyuk

Les Penguins de Pittsburgh doivent se retrouver sur la glace une première fois dans le cadre leur camp d’entraînement ce vendredi, mais Alex Galchenyuk a déjà commencé à patiner plus tôt cette semaine au Complexe sportif UPMC Lemieux de Cranberry Township, en Pennsylvanie.

L’ancien joueur du Canadien de Montréal a notamment partagé la patinoire avec Evgeni Malkin, visiblement excité de se retrouver à ses côtés.

«Il y a des gars que tu regardes jouer avant même d’arriver dans la Ligue nationale [LNH] et ensuite, tu les affrontes. Maintenant, nous sommes dans la même équipe, c’est irréel», a lancé Galchenyuk, cité sur le site web de la LNH, faisant allusion à Malkin et à Sidney Crosby.

Rappelons que Galchenyuk a fait partie de la transaction ayant envoyé Phil Kessel aux Coyotes de l’Arizona, le 29 juin dernier.

«C’est quelque chose d’excitant, réellement, et je souhaite apprendre de gars comme ceux-là», a ajouté celui qui avait été échangé précédemment aux Coyotes par le Canadien en retour de Max Domi.

Sur les deux premiers trios?

Chez les Penguins, 54 joueurs ont été invités au camp d’entraînement. Il sera intéressant de voir si Galchenyuk sera utilisé sur un trio avec Malkin ou encore avec Crosby. Pourquoi pas?

«Je dois simplement me présenter là et travailler fort en utilisant mes habiletés», a noté l’attaquant de 25 ans, en refusant de s’étendre sur la possible composition des trios.

Le Québécois Samuel Poulin, choix de premier tour (21e au total) de la formation de Pittsburgh lors du plus récent repêchage, doit aussi être présent au camp des Penguins.