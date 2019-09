Joe Morrow invité par les Rangers

Les Rangers de New York ont offert un essai professionnel au défenseur Joe Morrow, qui prendra part à leur camp d’entraînement à compter jeudi.

Effectivement, le nom de l’ancien des Canadiens de Montréal figure sur la liste comprenant les noms des 56 participants au camp diffusée par les Blueshirts, mercredi. Le vétéran portera d’ailleurs le numéro 70.

Morrow a évolué avec les Jets de Winnipeg la saison dernière, obtenant un but et six mentions d’aide en 41 rencontres, tout en affichant un différentiel de 0. Celui ayant disputé 38 matchs avec le Tricolore en 2017-2018 avait été échangé à la formation manitobaine le 26 février 2018 en retour d’un choix de quatrième tour.

Le patineur de 26 ans a totalisé 162 parties en carrière dans la Ligue nationale.