Dossier Antonio Brown : Bill Belichick avare de mots

L’entraîneur-chef des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Bill Belichick, avait peu à dire aux journalistes, mercredi, à propos du receveur de passes Antonio Brown, accusé de viol par son ancienne entraîneuse.

En conférence de presse, l’instructeur a confirmé la présence du joueur-étoile à l’entraînement du jour, sans en préciser davantage. Aussi, il est impossible de dire si Brown disputera le match de dimanche contre les Dolphins de Miami.

«Au sujet de la situation d’Antonio, lui et ses représentants ont diffusé des communiqués. Ainsi, je n’élaborerai pas sur cela. [...] Nous avons analysé le tout et nous prenons ça au sérieux, au sein de toute l’organisation. Je suis certain qu’il y a toujours des questionnements, mais je ne discuterai pas de cela», a mentionné Belichick.

Par ailleurs, l’agent du vétéran, Drew Rosenhaus, ne s’est montré guère plus loquace lors d’un entretien au réseau ESPN. Son client a toutefois l’intention de coopérer avec les différentes entités concernées.

«Je ne réaliserais pas cette entrevue si je ne croyais pas Antonio, a-t-il émis. Ces allégations sont fausses. Il nie chacune d’entre elles. J’ai confiance que son équipe légale le prouvera.»

«Je lui ai conseillé de laisser la vérité éclater au grand jour, de se concentrer sur le football et de collaborer, a-t-il continué. Nous n’approuvons pas ce type de comportement et de conduite illégale. C’est une manœuvre pour soutirer de l’argent, selon moi.»

Les Patriots savaient-ils?

Brown a signé un contrat d’un an avec une option pour 2020 avec les Patriots, samedi après-midi. Quelques heures auparavant, il avait été libéré par les Raiders d’Oakland, exaspérés de ses nombreuses frasques. À savoir si les «Pats» étaient déjà au courant de la possibilité d’une poursuite judiciaire contre le receveur éloigné, Rosenhaus a refusé de répondre.

«Je n’aborderai pas cet aspect. Je ne parlerai pas de mes discussions avec les Patriots ou d’autres sujets ayant été traités et pouvant l’être», a-t-il déclaré.

Mardi, le quotidien «New York Times» a rapporté que Brown est poursuivi par Britney Taylor pour trois agressions sexuelles commises entre juin 2017 et mai 2018. De son côté, la NFL a ouvert une enquête et des sanctions pourraient suivre.

Ce cas s’ajoute aux multiples ennuis de l’athlète de 31 ans qui a notamment eu maille à partir avec le directeur général des Raiders, Mike Mayock, pendant le camp préparatoire.