Des absents au camp des Rangers?

À moins d’un revirement de dernière minute, l’attaquant Brendan Lemieux et le défenseur Tony DeAngelo brilleront par leur absence à l’ouverture du camp d’entraînement des Rangers de New York, jeudi.

Selon le quotidien «New York Post», la partie de bras de fer entre l’organisation et les deux joueurs autonomes avec compensation se poursuit. Les Blueshirts veulent s’en tenir aux offres qualificatives de 874 125 $ chacune qu’ils ont soumises aux athlètes concernés qui n’étaient pas admissibles à l’arbitrage salarial cette année.

Le montant des propositions en question est inférieur à celui des contrats d’entrée de 925 000 $ signés entre autres par Kaapo Kakko, Vitali Kravtsov, Adam Fox, Igor Shesterkin et Yegor Rykov cet été. Les Rangers ont un espace d’environ 3,685 millions $ sur leur masse salariale.

Fils de l’ancien du Canadien de Montréal Claude Lemieux, Brendan Lemieux a récolté 12 buts et cinq mentions d’aide pour 17 points en 63 rencontres avec New York et les Jets de Winnipeg la saison passée. DeAngelo a amassé 30 points, dont quatre filets, en 61 matchs avec le club de la Grosse Pomme.

Dans le cas de l’attaquant Matt Beleskey, tout laisse croire qu’il prendra le chemin de la Ligue américaine avant même de prendre part au camp d’entraînement des Rangers. Son salaire compte pour 825 000$ sur la masse salariale de l’équipe.