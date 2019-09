La mère d'Andreescu amuse les réseaux sociaux

En plus de Bianca Andreescu, sa mère Maria et son chien Coco ont également enflammé les réseaux sociaux au cours de la dernière semaine, ce qui ne fut pas sans amuser la jeune championne des Internationaux de tennis des États-Unis.

«Mes parents ont aussi eu droit à beaucoup d’attention, spécialement ma mère, a ainsi fait remarquer Andreescu, mercredi, lors d’une conférence de presse tenue à Toronto. C’était très amusant de voir tous les tweets par rapport à ma mère et ceux concernant mon chien Coco.

«Au final, d’avoir la famille dans mon coin, d’avoir des parents exceptionnels comme eux, c’est incroyable. Ils gèrent tellement bien ce qui se passe et m’aident à rester les deux pieds sur terre, ce qui est très important.» Voyez son point de presse dans la vidéo ci-dessus.

Le look coloré de sa maman a surtout fait jaser comme ses applaudissements, un peu discrets, pendant la finale contre Serena Williams.

Rêver grand

Andreescu a par ailleurs axé sur l’importance de sa mère depuis le début de sa carrière.

«Ma mère m’a toujours dit de ne jamais oublier qui je suis, mais de rêver grand pour accomplir de grandes choses, a indiqué l’athlète de 19 ans. Je pense que je le fais maintenant depuis un certain temps et ç’a contribué à ce que j’obtienne du succès.»

Actuellement au cinquième rang du classement mondial de la WTA, Andreescu ne compte pas s’arrêter là.

«J’ai de grandes attentes envers moi, j’ai accompli beaucoup dans la dernière année et je pense que je peux faire encore plus, a-t-elle mentionné. Je vais continuer de mettre les efforts et espérer gagner plusieurs autres titres du Grand Chelem.»