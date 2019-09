Leylah Annie Fernandez éliminée à Hiroshima

La Québécoise Leylah Annie Fernandez s’est inclinée lors de son match de premier tour au tournoi de Hiroshima, mardi, au Japon.

L’athlète de 17 ans, 236e raquette mondiale, a plié l’échine en trois manches de 6-7, 7-6 et 7-5 devant la Nipponne Nao Hibino, dans un duel qui a duré presque 3 heures.

Au cours de la rencontre, Fernandez a claqué trois as et commis cinq doubles fautes, alors que sa rivale, 146e raquette mondiale, en a réussi quatre et commis sept doubles fautes.

Au deuxième tour, Nao Hibino se mesurera à la Kazakhe Zarina Diyas, qui est au 80e rang mondial.