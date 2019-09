Les Dodgers sacrés champions de section

Corey Seager a produit cinq points à l’aide de deux circuits pour mener les Dodgers de Los Angeles à un gain de 7 à 3 contre les Orioles, mardi à Baltimore.

En l’emportant, les Dodgers ont décroché le titre de la section Ouest de la Nationale. C’est la septième fois de suite qu’ils réussissent cet exploit.

Le joueur d’arrêt-court a claqué sa première longue balle dès la première manche alors que Chris Taylor et Cody Bellinger étaient sur les sentiers.

Il a récidivé deux tours au bâton plus tard, poussant cette fois Enrique Hernandez au marbre.

Gavin Lux a également propulsé la balle dans les gradins pour les vainqueurs tandis que Bellinger a frappé un simple d’un point.

Les favoris de la foule ont quant à eux attendu la huitième manche avant de s’inscrire au tableau grâce à un circuit de DJ Stewart et à un simple payant de Renato Nunez.

Walker Buehler (13-3) a été intraitable au monticule pour les Dodgers, ne permettant que quatre frappes en lieu sûr en sept manches. Il a aussi passé 11 joueurs dans la mitaine.

Son vis-à-vis, Ty Blach (1-3), a connu une sortie plus périlleuse. Il a concédé six points et neuf coups sûrs en seulement deux manches et un tiers.

Les Tigers remportent un duel de cogneurs

À Detroit, Jordy Mercer a produit un point avec un simple en fin de neuvième manche et les Tigers l’ont emporté au compte de 12 à 11 contre les Yankees de New York.

Si celui qui évolue au poste d’arrêt-court a joué les héros, c’est Jeimer Candelario qui a été le plus productif chez les vainqueurs. En effet, il a amassé trois points grâce à deux simples. Christin Steward a également fait parler de lui avec son 10e coup de circuit de la saison.

Les longues balles ont cependant été l’affaire des Bombardiers du Bronx dans cet affrontement. Brett Gardner (deux fois), Gleyber Torres, Didi Gregorius (deux fois) et Edwin Encarnacion ont tous été en mesure d’expulser la balle à l’extérieur des limites du terrain.

Compte tenu du pointage, il est évident que ce fut une soirée difficile pour les artilleurs. Le releveur Joe Jimenez (4-7) a obtenu la victoire, lui qui a fait le boulot lors du dernier engagement. Chez les Yankees, c’est Chance Adams (1-1) qui a donné le dernier point du match.