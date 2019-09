La formation des Canadiens pour le premier match?

Il y a un an, le Canadien planifiait de retourner Jesperi Kotkaniemi pour une autre saison en Finlande. Le jeune centre a toutefois déjoué les plans de l’organisation en gagnant un poste dès l’âge de 18 ans.

Marc Bergevin et Claude Julien ont identifié Kotkaniemi comme un modèle pour les beaux espoirs de l’organisation. Les Ryan Poehling et Nick Suzuki auront comme objectif de déloger un vétéran afin d’amorcer la saison à Montréal.

À l’attaque, Julien misera sur une plus grande stabilité que l’an dernier. Il connaît déjà l’identité de ses trois premiers centres avec Phillip Danault, Max Domi et Kotkaniemi. Il y aura une lutte pour le poste de quatrième centre.

Byron dans le top 6?

Sur les ailes, le CH n’a toujours pas remplacé Andrew Shaw. Paul Byron représente un candidat sérieux pour une place au sein du top 6, mais le petit ailier s’est toujours promené d’une unité à l’autre au cours des dernières saisons. Suzuki pourrait venir mêler les cartes advenant un très bon camp.

À la ligne bleue, Josh Brook et Cale Fleury cogneront à la porte, mais il est probablement encore trop tôt pour les deux jeunes espoirs. S’il est parfaitement rétabli de sa blessure à un œil, Noah Juulsen restera fort probablement avec le grand club. Le CH a déjà sept défenseurs avec des contrats à un seul volet, n’incluant pas Juulsen et Victor Mete. À ce groupe, il faut toutefois retrancher Karl Alzner, qui ne figure plus dans les plans.

Le Journal de Montréal a construit la formation probable du Tricolore en vue du premier match de la saison qui aura lieu le 3 octobre contre les Hurricanes à Raleigh.

Formation probable

► Attaquants

♦ Tomas Tatar – Phillip Danault – Brendan Gallagher

Claude Julien a eu la main heureuse avec ce trio l’an dernier.

Il gardera cette recette.

♦ Jonathan Drouin – Max Domi – Paul Byron

Domi aura la pression de répéter une aussi bonne saison, alors que Drouin voudra repartir sur de bonnes bases après une fin décevante. Byron sera le vétéran pour guider les deux jeunes.

♦ Artturi Lehkonen – Jesperi Kotkaniemi – Joel Armia

La Finlande sera à l’honneur au sein de ce troisième trio. Les trois attaquants chercheront à en donner plus sur le plan offensif.

♦ Nick Cousins – Ryan Poehling – Jordan Weal

Poehling ou Nate Thompson comme quatrième centre? Un jeune ou un vétéran ? Pour rester à Montréal, Poehling devra jouer régulièrement.

Extra : Nate Thompson

► Défenseurs

♦ Victor Mete – Shea Weber

Les deux se connaissent bien.

♦ Ben Chiarot – Jeff Petry

Acquis sur le marché des joueurs autonomes, Chiarot remplacera Jordie Benn au sein du top 6. Il apportera une bonne dose de robustesse.

♦ Brett Kulak – Noah Juulsen

Kulak a gagné la confiance de Julien l’an dernier. Il reste toutefois à savoir qui sera son partenaire. Juulsen devra connaître un très bon camp puisqu’il n’a pratiquement pas joué l’an dernier.

Extra : Christian Folin et Mike Reilly

► Gardiens

♦ Carey Price

Le vétéran a signé 35 victoires l’an dernier.

Il devrait maintenir un rythme semblable.

♦ Keith Kinkaid

Le CH avait besoin d’un auxiliaire plus fiable qu’Antti Niemi pour offrir un peu de repos à Price. L’Américain de 30 ans a joué 41 matchs à ses deux dernières saisons au New Jersey.

Ils se battront pour un poste

♦ Nick Suzuki

Centre/ailier droit

♦ Charles Hudon

Ailier

♦ Matthew Peca

Centre/ailier

♦ Josh Brook

Défenseur

♦ Cale Fleury

Défenseur