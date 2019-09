Il y a de la place chez les Sénateurs!

Le directeur général des Sénateurs d’Ottawa, Pierre Dorion, a révélé qu’il y a avait cinq postes à combler dans sa formation pour la saison 2019-2020.

L’homme de 47 ans en a fait l’annonce lors du tournoi de golf annuel de son équipe, lundi.

«Nous avons 10 attaquants qui sont plutôt assurés d’avoir un poste, alors il y a trois postes d’attaquant disponibles, a-t-il dit au quotidien "Ottawa Sun". En défense, il y a cinq arrières qui sont dans la même situation, donc nous avons deux places disponibles à cette position.»

Considérant les dernières campagnes de ses «Sens», Dorion a cependant tenu à préciser que lui et son nouvel entraîneur-chef, D.J. Smith, voulaient que leurs patineurs ne prennent rien pour acquis.

«En même temps, nous avons fini 30e (2017-2018) et 31e (2018-2019), alors il pourrait y avoir plus de places disponibles. D.J. et moi, nous sommes sur la même longueur d’onde. S’ils [les joueurs] ne performent pas dans le camp, ils ne seront plus ici.»

Smith, qui a été embauché le 23 mai dernier, a parlé de la philosophie qu’il voulait que son équipe adopte.

«Je veux que nous travaillions et que nous nous poussions à être meilleurs tous les jours, a-t-il exprimé. Certainement que cela se placera avec le temps. Nous ne devons pas baisser notre garde avec notre éthique de travail et cela doit être fait tous les soirs. Je vais les tenir responsables de ça et ils devront en faire de même.»