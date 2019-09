Brock Boeser et les Canucks ne s’entendent pas

L’attaquant Brock Boeser est l’un des joueurs autonomes avec compensation de renom qui n’a pas encore signé de nouvelle entente. Et les négociations avec les Canucks de Vancouver ne semblent pas vouloir déboucher sur un contrat dans un avenir rapproché.

C’est ce que rapporte le réseau Sportsnet, mardi.

L’écart entre les deux parties semble être plutôt grand, et ce, même si les deux clans ont discuté, lundi. De plus, la formation de la Colombie-Britannique n’a, actuellement, qu’un peu plus de 4 millions $ de disponible sous le plafond salarial.

Logiquement, le salaire de Boeser sera plus élevé.

Le joueur de 22 ans a marqué 26 buts lors de la dernière campagne et 29 en 2017-2018.

En 140 matchs dans la LNH, l’attaquant a obtenu 116 points.

Outre Boeser, plusieurs autres joueurs autonomes avec compensation sont toujours sans contrat, dont Mitch Marner (Maple Leafs), Brayden Point (Lightning), Matthew Tkachuk (Flames), Patrik Laine (Jets) et Kyle Connor (Jets), notamment.