Plusieurs interrogations chez le CH

Publié aujourd'hui à 08h09

Mis à jouraujourd'hui à 08h19

L’an dernier, le plan de Marc Bergevin était d’amorcer un virage jeunesse. Cette année, le plan du DG des Canadiens est de miser sur la croissance des jeunes joueurs.

Max Domi (24 ans) peut-il faire mieux que 28 buts et 72 points? Est-ce que Jonathan Drouin (24 ans) peut atteindre sa vitesse de croisière?

Une récolte de 20 buts et 50 points, est-ce possible pour Jesperi Kotkaniemi (19 ans) cette saison? Artturi Lehkonen (24 ans) peut-il avoir un rôle offensif ?

Est-ce que Victor Mete (21 ans) peut devenir le partenaire régulier de Shea Weber ?

Noah Juulsen (22 ans) a-t-il ce qu’il faut pour avoir sa place soir après soir dans la formation de Claude Julien ?

Et finalement, Ryan Poehling (20 ans) et Nick Suzuki (20 ans) passeront-ils toute la saison à Montréal comme l’a fait Kotkaniemi l’an dernier? Et si c’est le cas, Poehling et Suzuki auront-ils rapidement un impact offensif?

Il s’agit là de huit joueurs âgés de 24 ans ou moins qui ont ou pourraient avoir leur mot à dire dans une hypothétique participation des Canadiens aux séries éliminatoires.

Point d’interrogation chez les vétérans

Je me pose aussi des questions légitimes du côté des vétérans de l’équipe.

Est-ce que Tomas Tatar peut faire encore mieux que ses 58 points de l’an dernier? Philip Danault saura-t-il poursuivre sa courbe de progression? Est-ce que Brendan Gallagher peut connaître une troisième saison consécutive de 30 buts?

Excellent l’an dernier, Jeff Petry peut-il être meilleur cette année?

Paul Byron reviendra-t-il en force après une saison ternie par les blessures? Joel Armia explosera-t-il offensivement?

Et finalement, Carey Price pourra-t-il être dominant du début à la fin comme il l’a fait en 2014-15?

Et j’allais oublier, s’il y a des blessures, qui prendra la relève? Parce que l’an dernier la troupe de Claude Julien a été relativement épargnée à ce chapitre.

Beaucoup de questions.

Personne n’a les réponses en ce moment. Les premières semaines seront un indicateur des tendances qui s’observeront et le début de saison en dira long sur le reste de l'année.