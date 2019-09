Un «trouble-fête» se joint à Eye of the Tiger Management

L’Albertain Steve Claggett a rejoint les rangs d’Eye of the Tiger Management (EOTTM), a annoncé l’entreprise québécoise lundi.

L’entente du boxeur de 30 ans est pour une période d’au moins deux ans. La date de son premier combat organisé par EOTTM sera connue prochainement.

«Je suis plus qu'excité de me joindre à l'équipe d'EOTTM, a dit Claggett [27-6-2, 17 K.-O.] dans un communiqué. Je suis conscient qu'il s'agit du début d'une toute nouvelle et grande aventure pour moi. EOTTM est sans aucun doute le meilleur promoteur au Canada et je suis convaincu que nous accomplirons de grandes choses ensemble. J'ai extrêmement hâte de pouvoir démontrer l'étendue de mes habiletés et de mon potentiel aux amateurs de boxe aux quatre coins de la planète.»

«Tout comme les amateurs de boxe québécois, nous avons à la fois détesté et admiré Steve Claggett, a pour sa part indiqué le directeur général d'EOTTM, Antonin Décarie. Bien qu'il soit souvent venu jouer les trouble-fête, son courage, sa fougue et sa persévérance ont toujours suscité le respect.»

À son dernier duel, le 25 avril, Claggett s’est incliné par décision unanime devant le Québécois Yves Ulysse fils. Il avait arraché un verdict nul à Mathieu Germain trois mois plus tôt.