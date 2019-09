Un nouvel adjoint d'expérience chez l'Impact

L’Impact de Montréal a embauché lundi l’Uruguayen Esteban Gesto à titre d’entraîneur-adjoint.

Gesto a travaillé plus de 40 ans comme instructeur et préparateur physique au niveau professionnel et international, ayant travaillé avec les sélections nationales jeunesses et senior uruguayennes, en plus d’œuvrer avec des clubs au Brésil, en Argentine, au Mexique, en Colombie, au Pérou et dans son pays.

Il a fait partie du personnel d’entraîneurs de l’équipe nationale de l’Uruguay lors de deux Coupes du monde, en 1990 et 2002, et à deux Coupes du monde U20, tout en remportant la Copa Libertadores et la Coupe Intercontinental des clubs avec Club Nacional en 1980.

«Esteban Gesto est un des préparateurs physiques les plus connus dans toute l’Amérique latine, a mentionné l’entraîneur-chef de l’Impact, Wilmer Cabrera, dans un communiqué. Malgré toute l’expérience qu’il a acquise, il a toujours été au sommet de l’aspect physique du jeu en évoluant avec les différentes tendances. Il a entraîné quelques uns des meilleurs joueurs dans les meilleurs clubs et sélections au plus haut niveau au monde. Ses connaissances et son expérience seront utiles dans le dernier droit de la saison, principalement comme conseiller pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles.»

Par ailleurs, Jules Gueguen, préparateur physique de l’Académie de l’Impact, demeurera avec la première équipe jusqu’à la fin de la saison.

L’Impact accueillera le FC Cincinnati samedi.