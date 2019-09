Les Devils veulent garder Taylor Hall, mais...

Les camps d’entraînement se mettront bientôt en branle dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et le directeur général des Devils du New Jersey, Ray Shero, veut profiter de cette occasion pour poursuivre les négociations avec Taylor Hall.

L’attaquant étoile peut signer une prolongation de contrat d’une durée maximale de huit ans au moment de son choix avec les Devils. Il écoulera en 2019-2020 la dernière saison de son contrat de sept ans et de 42 millions $ paraphé en 2012 avec les Oilers d’Edmonton.

«Nous allons nous asseoir ensemble pendant le camp, a affirmé Shero au site de la LNH. Taylor est vraiment concentré sur son jeu et sur son retour sur la glace après avoir été limité à 33 matchs la saison dernière.»

Hall, 27 ans, a raté la majorité de la dernière campagne après avoir été opéré au genou. Il avait amassé 37 points, dont 11 buts, en 33 sorties. La saison précédente, il avait été sacré joueur par excellence de la ligue après avoir mené les Devils en séries grâce à une impressionnante récolte de 93 points.

En action?

Même s’il sait que son joueur est remis de sa blessure, le DG ne sait pas si Hall sera utilisé pendant tout le calendrier préparatoire des Devils.

«Il jouera peut-être dans nos derniers matchs hors-concours, mais la décision reviendra à [l’entraîneur-chef John Hynes] et à notre équipe médicale, a expliqué Shero. Il est prêt pour le camp. J’ai hâte de voir comment il va se sentir.»

Pour ce qui est des négociations, l’homme de hockey n’est pas inquiet.

«Il y a plusieurs étapes de négociation, a-t-il dit. [Taylor] va éventuellement jouer pour nous et nous allons ensuite trouver une solution. Nous verrons s’il signe. J’ai hâte de m’asseoir avec lui et de le voir sur la glace.»

«Nous avons ajouté des éléments à notre équipe dans le but de nous améliorer et nous espérons que Taylor fera partie de notre futur», a-t-il ajouté.

Actifs

Les Devils ont en effet été très actifs au cours de l’été. En plus de sélectionner Jack Hughes au premier rang du dernier repêchage, ils ont acquis P.K. Subban des Predators de Nashville, offert un contrat d’un an et de 5 millions $ à Wayne Simmonds et réalisé une transaction pour mettre la main sur Nikita Gusev des Golden Knights de Vegas.

Les Devils avaient échangé le défenseur Adam Larsson aux Oilers en 2016 pour obtenir les services de Hall.