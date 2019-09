La France doit s'imposer, le Portugal doit confirmer

Après leur victoire samedi contre l'Albanie (4-1), les champions du monde français doivent obligatoirement s'imposer mardi contre la faible Andorre, alors que le Portugal espère confirmer son renouveau en Lituanie pour se rapprocher de l'Euro 2020.

Turquie et Islande, qui chassent actuellement derrière la France dans le groupe H, seulement devancés à la différence de but (12 pts pour les trois pays), se déplacent respectivement en Moldavie et Albanie.

Dans le groupe B, et fort de son succès en Serbie (4-2) samedi, le Portugal, champion d'Europe, se rapprocherait d'une qualification en cas de succès en Lituanie, lanterne rouge. L'Ukraine, première et toujours invaincue (1re), a elle déjà disputé cinq rencontres et est au repos cette semaine.

L’Angleterre (1re) accueille le Kosovo (2e) pour le duel au sommet inattendu du groupe A. Inattendu car le Kosovo, nouveau venu sur la scène internationale, semble bien dans la course pour une qualification qui serait une grande première pour ce petit pays de deux millions d'habitants, toujours pas reconnu par la Serbie.

Les «Three Lions» comptent un point de plus que leur adversaire, tout en ayant joué un match de moins.

Succès obligatoire, dans le même groupe, pour la République tchèque (3e) au Monténégro (5e), au risque de voir les deux places qualificatives pour l'Euro 2020 s'éloigner.