«Je ne veux pas être un de ces gars» - Carey Price

Carey Price s’apprête à entamer la deuxième saison de son imposant contrat de huit ans et de 84 millions $ avec les Canadiens de Montréal. Même si sa carrière est encore loin de tirer à sa fin, le gardien de 32 ans ressent l’urgence de gagner maintenant.

«Tu vois des gars qui jouent toute leur carrière sans avoir une chance [de gagner la coupe Stanley], a-t-il dit lundi, dans le cadre du tournoi de golf annuel du CH, au club de golf Laval-sur-le-Lac. Je ne veux pas être un de ces gars. Ce sera un processus, mais il faut tout donner pendant la saison.» Voyez son point de presse dans la vidéo ci-dessus.

Après une campagne au-delà des attentes, le Canadien n’était qu’à deux petits points d’une participation aux séries en 2018-2019. Price croit d’ailleurs que l’équipe peut s’inspirer de la dernière campagne.

«Les gars ont appris ce qu’il faut faire pour se qualifier en séries. Nous avons plus d’expérience», a-t-il expliqué.

«Une fois que tu es en séries, tout peut arriver, a-t-il ajouté. C’est décevant que nous n’y soyons pas arrivés la saison dernière, mais nous avons connu une bonne campagne sur laquelle nous pouvions bâtir.»

Camaraderie entre les gardiens

Price s’est aussi prononcé sur l’arrivée de son nouvel adjoint, Keith Kinkaid. Selon lui, les deux hommes devraient créer une relation amicale assez rapidement.

«Je pense être une personne avec qui il est assez facile de bien s’entendre, a indiqué Price. Dès le départ, nous avons un lien spécial entre gardiens, ne serait-ce que pour parler d’équipement ou des tireurs que nous n’aimons pas affronter. Il y a déjà une camaraderie.»

Kinkaid, qui vient de connaître ses pires moments en carrière (taux d’efficacité de ,891 et moyenne de buts de 3,36 en 41 matchs avec les Devils du New Jersey), a signé un contrat d’un an et de 1,75 million $ le 1er juillet.

Price, pour sa part, s’est ressaisi et a terminé la dernière saison en force après un mois de novembre décevant, au cours duquel il a affiché un rendement de 3-5-2, un taux de ,886 et une moyenne de 3,81.

En 66 matchs, dont 64 départs, Price a obtenu une fiche de 35-24-6. Il a maintenu un taux de ,918 et une moyenne de 2,49.