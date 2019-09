Charles Hudon est bien plus léger qu’à pareille date l’an dernier.

L’attaquant québécois s’est présenté au traditionnel tournoi de golf des Canadiens avec 17 livres en moins, lundi matin. C'est ce qu'il a révélé en point de presse, que vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessus.

«Mon corps est nouveau. J’ai perdu 17 livres, ça m’aide beaucoup. L’année passée, on m’avait demandé de gagner 10 livres, alors je suis revenu à mon poids d’avant, qui me permettait de patiner plus vite. Ça fait du bien.»

Par ailleurs, Hudon a reconnu que «l’été a été assez stressant» en raison de l’incertitude au sujet de son avenir à Montréal. Il n’a été fixé que le 19 juillet, alors qu’il a conclu un contrat d’un an à un volet d’une valeur de 800 000 $. Il devait participer à une audience d’arbitrage salarial le 2 août après avoir refusé l’offre qualificative du club.

«Au milieu de l’été, je ne savais pas où j’allais jouer. Ça fait du bien d’avoir signé un contrat avec les Canadiens et d’être ici aujourd’hui. C’est une nouvelle saison, alors on recommence à zéro.»

Comme il l’avait affirmé le mois dernier à l’occasion du tournoi de golf annuel de sa fondation à Chicoutimi, Hudon veut mettre le passé derrière lui et regarder vers l’avenir, après la pénible saison qu’il vient de passer.

«L’été m’a fait du bien entre les deux oreilles, a-t-il soutenu. On va oublier l’année passée. La fin de la saison a été difficile pour moi. Je recommence maintenant à zéro. Je veux prouver que j’ai encore ma place dans l’organisation.»

Il a d’ailleurs déclaré que «la Ligue américaine n’est pas une option».

Un Hudon nouveau

Afin d’augmenter ses chances de rebondir, Hudon a amélioré son explosivité sur patins.

«J’ai appliqué les conseils donnés par l’équipe d’entraîneurs. L’entraînement estival a été bénéfique pour moi. J’ai travaillé beaucoup avec mon entraîneur Stéphane Dubé sur l’explosion de mes jambes et sur la force de mes jambes.»

«Je veux revenir à l’ancien Charles. L’an passé, j’essayais d’en faire trop.»

Hudon a obtenu trois buts et deux aides en 32 matchs la saison dernière. Choix de cinquième tour (le 122e au total) du Tricolore en 2012, il a amassé 39 points en 110 rencontres à vie dans la LNH.