Les Astros écrasent les Mariners... par 20 points!

Les meneurs de la Ligue américaine, les Astros de Houston, ont écrasé les Mariners de Seattle 21 à 1, au Minute Maid Park, dimanche.

Les Astros ont frappé un impressionnant total de 21 coups sûrs, dont 11 doubles, un record de la concession. Tous les frappeurs de Houston ont obtenu une frappe en lieu sûr et atteint le marbre au moins une fois.

Yordan Alvarez a produit six points pour porter son total à 70 en 70 parties.

Abraham Toro a participé à ce festin offensif, obtenant les deux premiers doubles de sa carrière et un but sur balles. Il a également croisé la plaque à trois reprises.

Le lanceur Gerrit Cole (16-5) a connu une autre performance mémorable en retirant 15 frappeurs au bâton et ne donnant qu’un seul petit coup sûr aux Mariners, et ce, le jour de son anniversaire. C’est son troisième départ consécutif avec plus de 14 retraits au bâton. Il est le deuxième à réaliser un pareil fait d’armes dans l’histoire des ligues majeures de baseball, après Pedro Martinez en 1999.

Les Nationals répliquent aux Braves

À Atlanta, Yan Gomes a connu un match de deux circuits et les Nationals de Washington l’ont emporté 9 à 4 face aux Braves.

Washington a ainsi évité le balayage face aux meneurs de l’Association Est de la Ligue nationale.

Ce n’était que les huitième et neuvième longues balles de la saison de Gomes, le receveur brésilien des Nats. Il a été imité par Juan Soto et Adam Eaton, qui ont aussi sorti la balle du terrain. Eaton a aussi frappé un double pour une production de trois points cet après-midi.

Le lanceur Max Scherzer (10-5) a été solide sur la butte, retirant neuf hommes au bâton et accordant seulement deux coups sûrs en six manches de travail. Mike Soroka (11-4) a enregistré la défaite des Braves, accordant sept points avant d’être envoyé aux douches. Il a tout de même retiré sept frappeurs sur des prises.

Avec cette victoire, les Nationals gardent leur avance au classement du meilleur deuxième de la Nationale. Ils devancent les Cubs de Chicago par trois matchs.

Jack Flaherty se charge des Pirates

À Pittsburgh, le lanceur Jack Flaherty a été dominant et les Cardinals de St. Louis ont blanchi les Pirates 2 à 0.

L’artilleur de 23 ans n’a donné que cinq coups sûrs et une passe gratuite en huit manches de travail. Flaherty (10-7) a aussi retiré 10 frappeurs adverses, ce qui égale son plus haut total en carrière.

Venu compléter le boulot de coéquipier, le releveur Carlos Martinez a obtenu son 19e sauvetage en 2019.

Offensivement, les points des «Cards» ont été produits par un simple de Harrison Bader et un double de Paul Goldschmidt.

Jouant son premier match dans le baseball majeur, le lanceur des Pirates James Marvel (0-1) a encaissé le revers. Il a donné les deux points sur quatre coups sûrs en cinq manches sur la butte.