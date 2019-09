Vitalii Abramov coule les recrues du CH

En inscrivant un tour du chapeau, Vitalii Abramov a mené les recrues des Sénateurs d’Ottawa à une victoire de 4 à 2 face à celles du Canadien de Montréal, samedi soir, à Belleville.

Abramov a ouvert la marque au deuxième vingt en faisant dévier un tir de la pointe d'Erik Brannstrom.

Rafaël Harvey-Pinard a ensuite nivelé les chances pour le Tricolore après avoir récupéré un relais de Nick Suzuki.

Abramov a inscrit le but gagnant en troisième en déjouant habilement le gardien Cayden Primeau. Il est revenu à la charge un peu plus tard avec son troisième but du match, réussi sur un tir sur réception.

Les Sénateurs ont complété le travail en marquant dans un filet désert en fin de match. Avec 10 secondes à faire, Liam Hawel a touché la cible pour le Canadien.