La planète sport en admiration devant l'exploit d'Andreescu

La jeune Canadienne de 19 ans Bianca Andreescu s’est assurée que la journée du 7 septembre 2019 reste à jamais gravée dans la tête des amateurs de sport.

En venant à bout de Serena Williams en deux manches lors de la finale des Internationaux des États-Unis, elle est devenue la première joueuse de tennis canadienne, tant du côté féminin que masculin, à remporter un titre du grand chelem en simple.

Un accomplissement du genre, réalisé aussi jeune, a de quoi épater... et le mot est faible! D’ailleurs, de nombreuses personnalités sportives ont tenu, via les réseaux sociaux, à féliciter Bianca Andreescu pour son historique victoire.



Voici quelques réactions :

Incredible!!! Congratulations on such an amazing accomplishment @Bandreescu_ !!! You’re just getting started! LETS GO ����!!! — Max Domi (@max_domi) September 7, 2019

@Bandreescu_ incredible tournament, and dominating performance!!! �� Was a treat to watch!! Canada’s champion #SheTheNorth ���� — Brendan Gallagher (@BGALLY17) September 7, 2019

Yo @Bandreescu_ anytime you want to come take the #LouMarsh �� I have it in Montreal.. its all yours now�� — Mikael Kingsbury (@MikaelKingsbury) September 7, 2019