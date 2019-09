La Coupe Centraide permet d'amasser 305 000$ pour les enfants dans le besoin

Environ 500 employés de 26 entreprises différentes participent ce week-end, au Stade Saputo, à la 8e édition de la Coupe Centraide.

Ce tournoi de soccer amorcé samedi matin a permis de récolter 305 000 $ au profit de Centraide du Grand Montréal et de la Fondation Impact de Montréal, soit 12 500 $ de plus que l'an dernier.

«Nous sommes fiers de nous associer à ces généreuses organisations qui s'engagent pour une société meilleure, qui font la promotion de saines habitudes de vie auprès de leurs employés et qui mettent l'épaule à la roue pour aider les jeunes de notre collectivité», a souligné Véronique Fortin, directrice exécutive de la Fondation Impact de Montréal, par voie de communiqué.

La somme versée par les participants et les entreprises permettra d'appuyer des organismes oeuvrant à prévenir le décrochage scolaire et à améliorer la qualité de vie d'enfants dans le besoin. Depuis sa première édition en 2012, plus de 2,5 M$ ont été amassés grâce à la Coupe Centraide.