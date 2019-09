Auston Matthews réagit à la controverse créée par Brian Burke

Le populaire joueur des Maple Leafs Auston Matthews avoue avoir été interpellé lorsqu’on lui a prêté l’intention de quitter Toronto au terme de son présent contrat de cinq ans.

L’ancien directeur général des Maple Leafs Brian Burke y est allé d’une telle prédiction, sur les ondes d’une station de radio torontoise, au cours du mois d’août.

«C’est un peu décevant car c’est tellement loin et il y a d’autres sujets qui pourraient être abordés plutôt que celui-là, a franchement indiqué Matthews, interrogé à ce sujet vendredi et cité sur le site web de la Ligue nationale de hockey. Évidemment, vous pouvez parler de ce que vous voulez. Ça crée de la controverse et ça permet d’obtenir beaucoup de clics sur des articles. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui me dérange parce que je songe présentement à la prochaine saison et à faire du mieux que je peux.»

Burke envisage le départ de Matthews à fin de la saison 2023-2024 pour des raisons fiscales.

«N’importe quel endroit aux États-Unis, même en Californie ou dans la ville de New York où il y a des taxes élevées, est moins cher qu’ici [au Canada], avait fait valoir Burke. Le coût de la vie est moindre. Il y a un avantage fiscal substantiel. Donc, oui, je crois qu’il partira dans cinq ans.»

Matthews a conclu un contrat de cinq saisons pour 58,17 millions $ avec les Maple Leafs, en février.

«J’aime jouer à Toronto, a assuré Matthews. C’est incroyable. C’est la meilleure ville où jouer dans la Ligue nationale. Nos partisans sont fantastiques.»