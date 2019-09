À TVA SPORTS: Rouge et Or 19 - Stingers 0

Nous vous présentons en ce moment du football universitaire sur les ondes de TVA Sports, alors que le Rouge et Or de l'Université Laval affronte les Stingers de Concordia.

En 1re demie, les hommes de Glen Constantin mènent 12-0. Suivez tous les développements ici.

Sur la première série offensive du Rouge et Or, Vincent Breton-Robert a réussi un touché sur une longue course de 42 verges pour ouvrir la marque.

Un match spécial pour Zack Fitzgerald

Par ailleurs, ce match est particulièrement spécial pour Zack Fitzgerald, qui retrouve des visages très familiers. Le demi de coin du Rouge et Or affronte deux bons amis parmi le groupe de receveurs des Stingers.

De retour au jeu après avoir raté les deux premières rencontres de la saison, le demi inséré Vince Alessandrini a évolué avec Fitzgerald pendant quelques saisons avec les Cheetahs de Vanier. Quant à l’ailier espacé James Tyrrell, il a joué avec Fitzgerald avec les Lions de North Shore.

«Tyrrell est un bon ami. C’est l’une des principales cibles du quart et un de leurs meilleurs athlètes. Quant à Vince, c’est lui aussi un bon ami et je suis content qu’il puisse revenir au jeu étant donné que c’est son année de repêchage.»