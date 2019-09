Sacramento tout près d’une franchise de la MLS

La ville de Sacramento se rapproche de la Major League Soccer (MLS) et serait en train de ficeler les derniers détails pour faire le saut en 2022.

La nouvelle a été rapportée par «The Sacramento Bee», qui croit qu’une annonce officielle devrait être faite prochainement.

Le Sacramento Republic FC, le club actuel de la ville, évolue en United Soccer League (USL), la deuxième division nord-américaine, depuis 2012. Si Sacramento obtenait effectivement une franchise de la MLS, elle deviendrait l’hôte de la 29e équipe de la ligue. Une équipe à St. Louis avait été confirmée il y a trois semaines.

«L’accord n’est pas conclu à 100%, mais nous savons ce que nous voulons et nous avons envie d’y arriver le plus rapidement possible», avait déclaré le président du Sacramento Republic, Ben Gumpert, il y a deux semaines au «Sacramento Bee».

Des plans pour un stade ont été déposés en avril dernier et celui-ci pourrait compter 20 000 sièges et coûter plus de 250 millions $ américains (près de 330 millions $ canadiens). Le coût d’une franchise dans le circuit Garber serait actuellement de 200 millions $ américains.