Même s’il s’apprête à écouler la dernière année de son contrat d’entrée de trois ans, Mathew Barzal ne veut rien précipiter quant à la signature de sa prochaine entente avec les Islanders de New York.

Au cours d'une entrevue livrée au site NHL.com, jeudi, le patineur de 22 ans a précisé qu’il importe de conclure un pacte qui donnera satisfaction à tout le monde.

«Je ne suis pas pressé du tout, a-t-il déclaré. En fin de compte, si la durée et le montant sont là et que ça sied aux deux parties, quelque chose pourra survenir à la mi-saison ou à un autre moment.»

«Ça ne me passe même pas par la tête, la situation contractuelle. Ça arrivera éventuellement. Je suis joueur autonome avec compensation, pas sans compensation. Donc, je n’attendrai jusqu'au 1er juillet pour connaître ma valeur sur le marché. C'est plutôt une question d'en arriver à une entente qui fait l'affaire des deux parties. Je veux jouer à Long Island.»

Pas inquiet

Barzal est certes conscient de la possibilité de se retrouver sans contrat l’été prochain et d’être obligé de patienter longuement, à l’image des Mitch Marner, Patrik Laine et autres cette année.

«C'est un scénario que j'envisage, évidemment, a-t-il affirmé. C'est comme ça, c'est la réalité. [...] Mais ça ne me dérange pas. C'est comme ça et je suis impatient de disputer la prochaine saison. Je ne regarde pas vraiment les choses en termes de dollars. Je n'ai jamais joué pour l'argent ou ce genre de chose. Après avoir pris part aux séries éliminatoires le printemps dernier, je suis affamé d'y retourner et tout va finir par se régler.»

Le Britanno-Colombien a totalisé 18 buts et 44 mentions d’aide pour 62 points en 82 rencontres lors de la plus récente campagne. Il a obtenu sept points en huit matchs éliminatoires.