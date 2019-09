Les Hurricanes dament encore le pion au CH

Le défenseur Jake Gardiner poursuivra finalement sa carrière avec les Hurricanes de la Caroline.

Ces derniers ont ainsi annoncé l’embauche, vendredi, de celui qui faisait partie des joueurs autonomes sans compensation les plus convoités au cours de la présente saison morte.

Selon ce qu’a précisé l’organisation, Gardiner a accepté un contrat de quatre ans pour 16,2 millions $. Il gagnera ainsi 4,05 millions $ en moyenne par année.

The #Canes have signed Jake Gardiner to a four-year contract



«Jake est un vétéran solide à la ligne bleue et a démontré qu’il pouvait contribuer offensivement, dont en supériorité numérique, a commenté le directeur général des Hurricanes, Don Waddell, dans un communiqué. Il avait plusieurs options cet été, mais il a décidé que la Caroline était ce qui cadrait le mieux pour lui et nous sommes excités de l’avoir ici.»

Un contrat raisonnable

Certains prêtaient l’idée aux Canadiens de Montréal d’être toujours dans la course pour l’obtention de Gardiner, plus tôt cette semaine. Si c’était bel et bien le cas, les Hurricanes viennent à nouveau embêter le directeur général Marc Bergevin après le fameux dossier de l’offre hostile soumise à Sebastian Aho et égalée par la formation de la Caroline au mois de juillet.

Sans conclure que Gardiner représente une aubaine pour les Hurricanes, il est intéressant de constater que six autres défenseurs ont obtenu des contrats plus lucratifs annuellement depuis le 1er juillet dernier. Parmi les joueurs dans une situation semblable, Tyler Myers, également âgé de 29 ans, a notamment reçu une entente de 30 millions $ pour cinq ans avec les Canucks de Vancouver. On parle d’une moyenne de 6 millions $ par saison.

Plus tôt cet été, le Canadien a par ailleurs conclu un contrat avec le joueur autonome Ben Chiarot, 28 ans. Celui-ci gagnera 3,5 millions $ par campagne, soit un peu moins que Gardiner, jusqu’en 2021-2022.

Âgé de 29 ans, Gardiner a totalisé 30 points en 62 rencontres lors de la saison 2018-2019 avec les Maple Leafs de Toronto. Il a disputé un total de 551 matchs de saison régulière dans la Ligue nationale de hockey, tous avec les Leafs.

En 2017-2018, il avait récolté un sommet de 52 points, dont 15 sur le jeu de puissance.