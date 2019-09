Une troisième victoire de suite pour les Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont remporté un troisième match consécutif en s’imposant face aux Lions de la Colombie-Britannique 21 à 16, vendredi soir, au Stade Percival-Molson.

Les Alouettes ont ouvert la marque au deuxième quart. Vernon Adams fils a marqué deux majeurs par des faufilades lors de cet engagement, établissant au passage un record des Alouettes. En effet, Adams fils est devenu le quart-arrière ayant inscrit le plus de touchés au sol en une saison chez les Moineaux grâce à ses neuvième et dixième majeurs. La marque de huit était auparavant partagée par Antonio Pipkin (2018) et Sandy Stephens (1962).

À VOIR AUSSI | Une acquisition payante

Les Lions ont cependant répliqué par un touché, puis par deux bottés de placement pour porter la marque à 14 à 13 en faveur des Alouettes.

Au quatrième quart, Adams a lancé une passe de touché au receveur Quan Bray, qui obtenait ainsi son troisième majeur de la saison. La défensive des Alouettes a complété le travail au dernier quart, résistant à une courte poussée des Lions en fin de rencontre.

C’est une troisième victoire consécutive pour les hommes de Khari Jones, qui montrent désormais une fiche de 6-4. Ils sont confortablement installés au deuxième rang de l’Association Est.