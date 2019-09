JiC et Dave débarquent à St-Tite!

Dès 10h vendredi prochain, LCN, TVA Sports et plusieurs personnalités débarqueront au Festival western de St-Tite pour vivre en direct avec les Québécois toute la frénésie du plus grand festival western de l’Est du Canada.

Pour l’occasion, LCN et TVA Sports présenteront quatre émissions en direct de l’événement. Ainsi, les émissions de LCN Mario Dumont et La joute, ainsi que celles de TVA Sports soit JiC et une édition spéciale de Dave Morissette en direct seront produites devant les centaines de milliers de visiteurs de cette 52e édition.

Les Québécois pourront ainsi assister aux différentes émissions qui seront réalisées sur une scène extérieure spécialement aménagée.

Au cours de la journée, les visiteurs pourront également rencontrer leurs personnalités préférées, incluant Dave Morissette, Jean-Charles Lajoie, Mario Dumont, Paul Larocque, Emmanuelle Latraverse et Jonathan Trudeau, qui iront à la rencontre de leur public sur le site du festival.

Les émissions Denis Lévesque, le jeudi 12 septembre à 21 h à LCN, et Le Kevin Raphael Show, le vendredi 13 septembre à TVA Sports, présenteront également des éditions spéciales reliées au Festival Western de St-Tite.

La présence de LCN et de TVA Sports au Festival Western de St-Tite s’inscrit dans la volonté des deux chaînes de continuer de présenter des événements des quatre coins du Québec et qui rassemblent les Québécois.