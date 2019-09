Le trophée de la Coupe des ligues dévoilé

La Major League Soccer (MLS) et la ligue de première division mexicaine, la Liga MX, ont présenté jeudi le trophée qu’obtiendra la formation gagnante de la finale de la Coupe des ligues, le 18 septembre, à Las Vegas.

Dans un communiqué émis en après-midi, les deux organisations ont insisté sur la symbolique mise de l’avant par le tournoi réunissant huit équipes – quatre de chaque circuit – qui s’est amorcé en juillet. Elles ont ainsi évoqué l’unité créée par le soccer en Amérique du Nord et comprise dans une «rivalité féroce entre deux ligues, à l’intérieur de trois pays».

Aussi, le trophée d’argent a été gravé à la main et illustre des étoiles, des feuilles d’érable et des motifs pré-hispaniques pour faire référence aux États-Unis, au Canada et au Mexique, dans l’ordre. Le poids de l’objet est de 22 lb et celui-ci mesure approximativement 16,5 po de hauteur, tout en ayant un diamètre de 16,1 po. Ses deux moitiés seront identiques et symétriques, tandis que le nom du club gagnant annuel sera inscrit.

La finale mettra aux prises Cruz Azul et les Tigres UANL, deux formations mexicaines, au Sam Boyd Stadium et sera diffusée sur les ondes de la chaîne TVA Sports à compter de 22h30 le 18 septembre.