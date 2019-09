Jonathan Huberdeau a un objectif bien précis en tête

Fort d’une saison de 92 points l’an dernier, Jonathan Huberdeau est conscient que les attentes à son endroit seront très élevées cette année.

En entrevue à «JiC», le nouveau collaborateur de l’émission a mentionné que même si les projecteurs seront braqués sur lui, il ne s’attend pas à ressentir davantage de pression.

Voyez l'entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.

«Je ne crois pas que la pression sera plus élevée.», a-t-il d’abord lancé.

«En fait, peu importe le nombre de points que j’ai eu et que j’aurai cette saison, l’objectif est sans aucun doute de participer aux séries éliminatoires. Bien sûr, je veux être aussi efficace offensivement, mais je souhaite que mes performances se répercutent davantage sur le collectif.»

Joel Quenneville : une addition salutaire

Jonathan Huberdeau ne s’en cache pas : il croit fortement que l’arrivée de Joel Quenneville à la barre de l’équipe aura des effets positifs. D’ailleurs, il a bien hâte de donner ses premiers coups de patin sous les ordres de son nouvel instructeur.

«On est très excité à l’idée de débuter la saison prochainement. La venue de «coach Q» et les belles acquisitions de l’été me donnent confiance. On souhaite commencer la saison en force.»

La saison dernière, les Panthers se sont classés au cinquième rang de la division Atlantique, en vertu d’une récolte de 86 points. Ils n’ont participé aux séries que trois fois lors des 22 dernières campagnes.