Bianca Andreescu en finale à Flushing Meadows!

Le conte de fées de Bianca Andreescu se poursuit. Dans un autre match âprement disputé sur le court Arthur Ashe, la Canadienne est venue à bout de la Suissesse Belinda Bencic en demi-finale des Internationaux des États-Unis, jeudi soir, pour s’offrir un rendez-vous avec Serena Williams, samedi, dans ce qui sera une reprise de la dernière finale de la Coupe Rogers.

La Canadienne l’a emporté en deux manches de 7-6 (3) et 7-5.

Elle devient la deuxième joueuse du Canada à atteindre la finale d’un tournoi du Grand chelem après Eugénie Bouchard à Wimbledon en 2014.

Après avoir remporté la première manche, Andreescu a vu sa rivale prendre une avance de 5-2 au second acte. Avec sa force de caractère habituelle, elle est revenue de l’arrière, remportant les cinq jeux suivants pour obtenir son laissez-passer pour la finale à Flushing Meadows.

«C’est tout simplement irréel. Je ne sais pas quoi dire. C’est un rêve qui devient réalité pour moi. D’affronter Serena en finale des Internationaux des États-Unis... C’est complètement fou», a mentionné Andreescu, le sourire fendu jusqu’aux oreilles quelques minutes après sa victoire.

La finale des dames aura lieu samedi sur les coups de 16 h. Rappelons qu’à la Coupe Rogers, il y a quelques semaines, Andreescu avait vaincu Williams après que cette dernière ait dû déclarer forfait en raison d’une blessure après seulement quatre jeux.

«Ce n’est jamais facile de se retirer en finale. Je suis allée la voir pour lui dire que c’est une bête et qu’elle allait rebondir et effectivement, elle est en finale et j’ai vraiment hâte de l’affronter à nouveau.»