Le vice-président du développement des affaires chez les Devils du New Jersey, Martin Brodeur, ne cache pas sa joie de voir que sa formation a fait beaucoup parler d’elle cet été.

En effet, les «Diables» ont eu la chance de choisir l’attaquant Jack Hughes avec le premier choix du dernier encan de la Ligue nationale de hockey (LNH), mais ils ont également été très actifs sur le marché des transactions. Ils ont notamment acquis le défenseur P.K. Subban et l’attaquant Nikita Gusev.

«Ray Shero [le directeur général des Devils] et son groupe ont accompli un excellent travail pour nous remettre sur la carte cet été. Nous avons effectué beaucoup de changements, ce qui est très excitant», a dit Brodeur au site internet de la LNH.

«Je me souviens du jour où nous avons remporté la loterie du repêchage et de celui où nous avons obtenu P.K., et je me disais : ''wow''. Il y a quelque chose que se passe et il y une ambiance dans nos bureaux où tout le monde est fébrile.»

«Je n’avais jamais remarqué cela quand j’étais joueur, mais maintenant, je suis en mesure de le voir. Tout le monde est excité de ce qui pourrait arriver.»

Un bon endroit pour Hughes

L’ancien gardien, qui a passé 21 saisons dans l’uniforme des Devils, a aussi expliqué qu’il croyait que le New Jersey était l’endroit parfait pour que Hughes se développe de la bonne façon.

«Je pense que le New Jersey est très bien pour un jeune comme lui, a dit le triple vainqueur de la coupe Stanley. Ce n’est pas un endroit avec trop de pression. Il sera en mesure de jouer et de perfectionner son jeu. Nous ne pouvons pas lui demander de briser des barrières à l’âge de 18 ans. Il sera une pièce du casse-tête. Je crois que le New Jersey est un marché parfait pour l’apprentissage.»

Arrivé à temps plein avec les Devils à l’âge de 21 ans, Brodeur a assurément une bonne idée de ce qui attend Hughes.