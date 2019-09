Le jour de la marmotte pour Kyle Dubas?

Le directeur général des Maple Leafs de Toronto, Kyle Dubas, ne veut pas revivre une situation à la William Nylander avec son attaquant Mitchell Marner.

De passage dans les studios du réseau Sportsnet, mardi, le dirigeant de 33 ans a évidemment fait le point sur la situation du joueur autonome le plus en vue de la saison morte.

«Nous avons eu beaucoup de conversations et les deux parties sont au courant des positions de l’un et de l’autre, a-t-il dit. [...] J’espère que dans la prochaine semaine, nous serons capables de conclure cette affaire.»

Dubas a ensuite indiqué qu’il ne voulait absolument pas que les négociations du nouveau contrat de Marner s’étirent comme cela a été le cas avec Nylander en 2018-2019.

«Nous avons appris, l’an passé avec William [Nylander], que c’est difficile quand un joueur se trouve dans ce type de situation, où il rate le camp d’entraînement, les matchs préparatoires et deux mois de la saison. Il doit ensuite revenir avec de nouvelles attentes en lien avec son nouveau contrat. C’est extrêmement difficile», a-t-il affirmé.

«Nous espérons être en mesure de conclure cette histoire bien avant de nous trouver dans cette position.»

L’an passé, Nylander n’avait pas rejoint ses coéquipiers des Maple Leafs avant le début du mois de décembre, ratant ainsi plus d’une vingtaine de parties. De plus, le Suédois de 23 ans n’a jamais été capable de prendre son erre d’aller, devant se contenter d’une campagne de sept buts et 20 mentions d’aide pour 27 points en 54 parties.

Dans le cas Nylander, Dubas a fini par lui octroyer un contrat d’une durée de six ans, alors que les deux parties cherchaient la stabilité. En ce qui a trait à Marner, le jeune DG a révélé qu’il serait enclin à lui donner un contrat de deux ou trois ans, et ce, afin de régler la question plus tôt que tard. Il a également affirmé que d’échanger son meilleur pointeur de la dernière campagne, n’a jamais été une option pour lui.

«Ce n’est certainement pas quelque chose que nous voulons explorer et nous ne l’avons pas fait [cet été].»