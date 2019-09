Clayton Keller signe un contrat de huit ans

Le joueur de centre Clayton Keller a signé une prolongation de contrat de huit ans avec les Coyotes de l'Arizona, a annoncé l’équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) mercredi.

L'entente serait d'une valeur annuelle moyenne de 7,15 millions $, selon le réseau Sportsnet. Keller allait devenir un joueur autonome avec compensation l'été prochain.

«Clayton est un joueur d’élite, a affirmé le directeur général des Coyotes, John Chayka, dans un communiqué. En plus d’avoir été invité au match des étoiles et d’être un des meilleurs fabricants de jeu de la LNH, il est aussi une personne unique qui vise l’excellence.»

«L’engagement à long terme de Clayton envers notre équipe, notre ville et notre famille est une étape cruciale pour notre organisation, a pour sa part indiqué le président de la formation de l’Arizona, Ahron Cohen. John [Chayka] et [l’entraîneur-chef Rick] Tocchet ont donné une culture et une identité à cette équipe qui poussent des joueurs de grand talent comme Clayton à rester.»

Futur prometteur

Keller, qui a été le meilleur pointeur des Coyotes la saison dernière avec 47 points, dont 14 buts, a vraisemblablement foi dans le futur des Coyotes.

«J’adore être un Coyote, a-t-il dit. Mes coéquipiers et notre groupe d’entraîneurs sont fabuleux. Cette organisation est sur la bonne voie et nous avons la chance d’accomplir beaucoup de belles choses sur une longue période.»

L’Américain de 21 ans, sélectionné septième au total au repêchage de 2016, a été invité à son premier match des étoiles la saison dernière. Il est ainsi devenu le plus jeune joueur de l’histoire des Coyotes à participer à la classique annuelle.

À sa première saison complète dans la LNH, en 2017-2018, il avait amassé 23 buts et 42 mentions d’aide pour 65 points en 82 sorties. Il avait d’ailleurs terminé troisième au scrutin pour l’obtention du trophée Calder, remis à la meilleure recrue.