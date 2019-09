Devante Smith-Pelly et Alexandre Grenier à l’essai

Les Flames de Calgary ont offert mercredi un essai professionnel à quatre attaquants, dont le vétéran Devante Smith-Pelly et le Québécois Alexandre Grenier.

Les ailiers Tobias Rieder et Zac Rinaldo ont aussi eu droit à cette faveur. Conséquemment, les joueurs concernés participeront au prochain camp d’entraînement de l’équipe albertaine.

Smith-Pelly, 27 ans, a passé les deux dernières saisons au sein de l’organisation des Capitals de Washington. Celui ayant évolué avec le Canadien de Montréal en 2014-2015 et 2015-2016 a inscrit quatre buts et autant de mentions d’aide en 54 rencontres chez les «Caps» l’an dernier, après avoir gagné la coupe Stanley au printemps 2018. Il a aussi totalisé 14 points, dont six filets, en 20 sorties avec le club-école situé à Hershey.

Pour sa part, Grenier a joué 68 matchs avec le Rocket de Laval, la filiale du Tricolore, lors du plus récent calendrier régulier. Il a récolté 11 buts et 16 aides pour 27 points. L’ex-porte-couleurs des Canucks de Vancouver a enfilé l’uniforme de cette formation neuf fois en carrière.

Enfin, Rinaldo a amassé trois points en 23 affrontements avec les Predators de Nashville la saison dernière, tandis que Rieder s’est contenté de 11 aides en 67 duels chez les Oilers d’Edmonton.