Deux joueurs de la LNH plaident non coupables

Les deux hockeyeurs arrêtés et accusés relativement à une bagarre survenue à l’intérieur d’un appartement de New York en juillet, soit A.J. Greer et Sonny Milano, ont plaidé non coupables devant le tribunal, mercredi.

C’est ce qu’a indiqué le quotidien Columbus Dispatch.

Conséquemment, les procédures se poursuivront le 16 octobre à la Cour criminelle de New York; cependant, les principaux concernés ne seront pas obligés de se présenter devant le tribunal ce jour-là. Ils pourront également voyager sans contrainte, de sorte qu’ils participeront au camp d’entraînement de leur formation respective.

Milano et Greer, respectivement des Blue Jackets de Columbus et de l’Avalanche du Colorado, sont inculpés d’agression. Ils ont eu maille à partir avec un individu de 28 ans environ une heure après leur visite dans une boîte de nuit. La victime a subi des blessures à la mâchoire, au cou, au biceps et aux côtes.

Selon le journal «New York Post», le montant d’une facture payée par les membres du trio est à l’origine du conflit.