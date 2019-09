Dale Hawerchuk est malade

L’entraîneur-chef des Colts de Barrie dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario, Dale Hawerchuk, a décidé de renoncer à la prochaine campagne des siens en raison de problèmes de santé.

L’organisation ontarienne en a fait l’annonce, mardi, sans toutefois révéler la nature de ce qui embête l’ancienne vedette de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Nous sommes une famille tissée serrée et il est difficile de faire une annonce de la sorte, a indiqué le président des Colts, Howie Campbell, dans un communiqué. Dale fait face à un problème de santé et il prendra le temps nécessaire pour régler cette situation.»

Hawerchuk est à la barre des Colts depuis la saison 2010-2011 et les a menés en séries éliminatoires à six reprises.

Comme joueur, il a évolué dans la LNH de 1981 à 1997 et porté les couleurs des Jets de Winnipeg, des Sabres de Buffalo, des Blues de St. Louis et des Flyers de Philadelphie. Le tout premier choix de l’encan de 1981 a amassé 518 buts et 891 mentions d'aide pour 1409 points en 1188 parties dans la LNH.