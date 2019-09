Phil Kessel, l'ingrédient manquant aux Coyotes?

Les Coyotes ont raté les séries de peu la saison dernière et Phil Kessel pense qu’il pourrait être l’ingrédient manquant pour que la troupe de l’Arizona mette fin à sa disette de sept ans sans matchs éliminatoires.

«Je pense pouvoir faire ma place ici et amener cette équipe à un niveau supérieur, a-t-il affirmé mardi, lorsqu'il a été présenté aux médias locaux. Je suis dans la ligue depuis un bon moment déjà. [...] Je veux aider à faire de cette équipe une prétendante au titre.»

Acquis en juin des Penguins en retour de l’ancien des Canadiens de Montréal Alex Galchenyuk et du Québécois Pierre-Olivier Joseph, Kessel se présente en Arizona avec une feuille de route impressionnante, ayant notamment remporté la coupe Stanley à deux reprises à Pittsburgh.

Un rôle de meneur

La saison dernière, les Coyotes étaient l’équipe la plus jeune de la Ligue nationale de hockey (LNH) avec une moyenne d’âge de 26,8 ans. À 31 ans, bientôt 32, Kessel sera l’un des vétérans des Coyotes et il n’hésitera à s’établir en tant que meneur.

«Si je dois être un peu plus un leader, je vais le faire, a-t-il dit. Toutefois, je suis ici pour jouer au hockey. Je veux aider les jeunes à grandir. Si nous pouvons faire cela et nous améliorer, personne ne pourra nous arrêter.»

Plus de buts

C’est surtout en attaque que Kessel aura un impact sur sa nouvelle équipe. La saison dernière, il a amassé 82 points, dont 27 buts, tandis que l’attaquant le plus productif des Coyotes en 2018-2019 a été Clayton Keller avec 47 points.

De plus, les Coyotes n’ont trouvé le fond du filet que 209 fois au cours de la plus récente campagne, le troisième plus bas total de la LNH, à égalité avec les Stars de Dallas.

«Dans des matchs serrés, en fin de rencontre ou en avantage numérique, j’espère pouvoir faire mouche afin que nous puissions ainsi gagner ces rencontres», a souhaité l’attaquant américain.

Amitié

De son propre aveu, Kessel est un bon ami de Rick Tocchet, qui a été un adjoint à Pittsburgh avant de devenir entraîneur-chef des Coyotes. La relation entre les deux hommes risque toutefois de changer.

«Notre amitié devra probablement être mise de côté un peu, a avoué Kessel. Il y a des moments où il [Rick Tocchet] sera en colère et qu’il va crier après moi. Je vais devoir l’accepter et respecter cela si nous voulons gagner.»