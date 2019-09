Internationaux des États-Unis : Bianca Andreescu en quarts de finale

La Canadienne Bianca Andreescu a battu l’Américaine Taylor Townsend et ainsi obtenu son billet pour les quarts de finale des Internationaux de tennis des États-Unis, lundi soir, à New York.

Évoluant sur le prestigieux court du Stade Arthur-Ashe, la 15e joueuse au monde l’a emporté en trois manches de 6-1, 4-6, et 6-2.

Andreescu a amorcé la rencontre en force, remportant les quatre premiers jeux. Elle a ensuite permis à son adversaire de la briser, alors qu’elle a multiplié les doubles fautes. La jeune sensation de 19 ans a ensuite gagné les deux autres jeux de la première manche avec une facilité déconcertante.

Townsend, qui était issue des qualifications, a haussé son jeu d’un cran au deuxième engagement, se permettant de prendre les trois premiers jeux. La représentante de l’unifolié s’est cependant ressaisie et créée l’égalité 3 à 3, mais c’est la favorite de la foule qui a finalement obtenu le meilleur.

Lors de la manche ultime, Andreescu a retrouvé son niveau du début de match et n'a fait qu'une bouché de la 116e raquette mondiale.

Au total, la native de Mississauga, en Ontario, a réussi 33 coups gagnants et brisé son adversaire à six reprises. Elle a placé 70% de ses premières balles de service en jeu et amassé cinq as.

En quart de finale, Andreescu se mesurera à la 25e tête de série, l’Allemande Elise Mertens. Cette dernière a vaincu l’Américaine Kristie Ahn en deux manches de 6-1 et 6-1, un peu plus tôt dans la journée. La Canadienne et sa prochaine adversaire ne se sont jamais affrontées.