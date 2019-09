«NHL 20»: Carey Price dans le top 10

Le gardien du Canadien de Montréal Carey Price est considéré comme le 10e meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) par les concepteurs du jeu vidéo «NHL 20», qui sera mis en vente le 13 septembre.

Le numéro 31 du Tricolore a ainsi obtenu la note globale de 91, soit la même que le porte-couleurs du Lightning de Tampa Bay Andrei Vasilevksiy. Ce dernier est neuvième du classement et le meilleur gardien, toujours selon le jeu de la compagnie américaine Electronic Arts.

Par ailleurs, l’attaquant québécois des Bruins de Boston Patrice Bergeron se trouve en 13e place avec une cote de 90, la même que plusieurs autres hockeyeurs, dont Evgeni Malkin et Steven Stamkos. Ces deux patineurs, respectivement des Penguins de Pittsburgh et du Lightning, sont 11e et 12e.

Jonathan Huberdeau, des Panthers de la Floride, est 46e avec une note de 88. Le défenseur des Devils du New Jersey P.K. Subban a eu droit à une évaluation identique et détient le 48e échelon.

Drew Doughty (8e), Victor Hedman (7e) et Patrick Kane (6e) sont les autres joueurs ayant reçu une cote de 91.

Le top 5 est composé de Nathan MacKinnon (5e, 92), Alex Ovechkin (4e, 92), Nikita Kucherov (3e, 92), Sidney Crosby (2e, 93) et Connor McDavid (1er, 94).