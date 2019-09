Galchenyuk, «l'un des travailleurs les plus acharnés que je connais»

Alex Galchenyuk ne lésine pas sur les efforts afin de rebondir la saison prochaine.

L’attaquant a passé l’été avec le préparateur physique Marc Megna, qui se trouve à être un ancien joueur de ligne défensive des Alouettes de Montréal.

Megna a publié dimanche dernier sur Instagram une compilation de séances d’entraînement intensives de Galchenyuk, en plus de chanter les louanges de son poulain.

«Tellement de sacrifices, de temps et de travail soutenu de la part de Galchenyuk durant la saison morte, a écrit Megna dans le texte en légende. Il est presque temps de dévoiler au monde cette version nouvelle et améliorée. [Galchenyuk] est sans doute l’un des travailleurs les plus acharnés avec qui j’ai eu la chance de travailler.»

Limité à 41 points en 72 matchs avec les Coyotes de l’Arizona, Galchenyuk est passé aux Penguins de Pittsburgh cet été dans la transaction impliquant Phil Kessel. La plupart des projections en vue de la prochaine saison le placent à la gauche d'Evgeni Malkin, au sein du deuxième trio.