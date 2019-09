L’éclosion de Dante Fabbro a permis l’échange de P.K. Subban

Les Predators de Nashville ont causé la surprise en échangeant P.K. Subban au Devils du New Jersey en juin dernier, mais ils n’auraient jamais osé réaliser cette transaction sans la présence d’un défenseur prometteur dans leurs rangs.

Ce jeune arrière s’appelle Dante Fabbro. Il a terminé la dernière saison en plus de disputer six matchs éliminatoires avec les Predators après avoir terminé sa carrière avec l’Université Boston.

«Je n’aurais probablement pas fait cet échange si Dante Fabbro n’avait pas signé un contrat avec nous et s’il n’avait pas aussi bien joué, a reconnu le directeur général des Predators, David Poile, dans des propos rapportés par le réseau Sportsnet. Cela m’a donné confiance que nous pourrons encore compter sur une bonne défense même en échangeant quelqu’un comme P.K..»

Encourageant

Fabbro, 21 ans, a inscrit un but en quatre matchs de saison régulière ainsi qu’une mention d’aide en séries, au cours desquelles les Predators ont été éliminés au premier tour par les Stars de Dallas.

Même si les commentaires de Poile apportent leur lot de pression, ils sont aussi encourageants pour le joueur originaire de la Colombie-Britannique.

«Entendre ces choses me donne confiance, a dit Fabbro, un choix de premier tour en 2016. Toutefois, pendant l’été, je me suis toujours dit que ma place [avec l’équipe] n’était pas assurée et que je devais tout donner pour mériter ce qu’on me donne.»

Fabbro a tenu à rendre hommage à ses coéquipiers, qui ont facilité son passage dans la Ligue nationale de hockey (LNH). «Je me suis senti à l'aise assez rapidement, mais l’aventure a été trop courte, a-t-il indiqué. La transition a été difficile, mais la présence d’excellents joueurs sur qui tu peux compter m’a aidée.»

Gros défi

Un nombre de matchs beaucoup plus élevé est un des défis qui attendent les joueurs qui passent du réseau universitaire américain à la LNH. Par contre, Fabbro n’est pas trop inquiet à l’idée de disputer deux fois plus de parties que d'habitude.

«Je ne crois pas que 40 matchs de plus à mon calendrier auront un si gros impact, a-t-il affirmé. Je vais évidemment en subir les effets, mais je vais devoir m’habituer à cela si je veux avancer [dans ma carrière].»