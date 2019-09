Échange en vue à Washington?

La masse salariale des Capitals de Washington est actuellement supérieure à la limite de 81,5 millions $ fixée par la LNH. Et si l’on se fie au directeur général de l’équipe, Brian MacLellan, un joueur devra peut-être changer d’adresse.

«Je pense que nous devrons probablement échanger quelqu’un, a souligné MacLellan au site officiel de la LNH. Les blessures et tout ce qui arrive dans le camp d’entraînement et les matchs préparatoires dicteront probablement un peu (la marche à suivre). Mais nous serons patients. Nous ne sommes pas pressés. Nous attendrons et verrons ce qui se passe.»

Précisément, les Caps ont 1 364 294 $ en trop sur leur masse salariale, selon le site CapFriendly, et devront réduire le tout d’ici le 1er octobre, veille du début de la saison.

Le DG a été actif pendant l’entre-saison, accordant un contrat de deux ans à l’attaquant Jakub Vrana (moyenne annuelle de 3,35 millions $) en plus d’obtenir les services de Richard Panik, Garnet Hathaway et Brendan Leipsic par le biais du marché des joueurs autonomes.

En effet, MacLellan devait pallier la perte d’Andre Burakovsky (Avalanche), Brett Connolly (Panthers), Devante Smith-Pelly (joueur autonome) et Brooks Orpik (joueur autonome), notamment, tous partis sous d’autres cieux.

Le DG de la formation américaine avait d’ailleurs affirmé que «ce sont les joueurs autour du noyau qui pourraient être critiqués un peu (pour l’élimination de l’équipe lors des dernières séries éliminatoires)».

Les Capitals, alors champions en titre, avaient été éliminés au premier tour en sept parties par les Hurricanes de la Caroline lors de la dernière grande danse du printemps.