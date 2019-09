GP de Belgique: première victoire pour Charles Leclerc, Lance Stroll 10e

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a remporté le Grand Prix de Belgique, dimanche, disputé sur le circuit de Spa-Francorchamps.

Leclerc remporte ainsi la première course de sa carrière.

Le Québécois Lance Stroll (Racing Point) a terminé 10e.

Leclerc a résisté dans les derniers tours de la course au retour de Lewis Hamilton (Mercedes) qui augmente toutefois son avance au classement provisoire du championnat du monde. Leclerc, 21 ans, a dédié sa victoire au pilote automobile français Anthoine Hubert qui a trouvé la mort samedi lors de la course de F2 sur ce même circuit.

«En même temps je réalise un rêve mais nous avons aussi connu un weekend très difficile car nous avons perdu un ami hier», a déclaré le vainqueur sitôt la ligne d'arrivée franchie.

Il était parti en position de tête pour cette course et a bénéficié d'une bonne stratégie de son équipe pour terminer avec moins d'une seconde d'avance sur Hamilton.

Le coéquipier de ce dernier chez Mercedes, Valtteri Bottas, complète le podium alors que l'autre pilote Ferrari, Sebastian Vettel, a terminé 4e.

Une minute de silence à la mémoire d'Anthoine Hubert avant le départ du GP de Belgique

Une minute de silence a été observée dimanche avant le départ du Grand Prix à la mémoire du pilote français Anthoine Hubert, tué lors d'une course de F2 sur ce circuit la veille.

La deuxième course de F2, prévue dimanche matin, a été annulée et une autre minute de silence a été respectée avant le départ de la course de F3, dimanche.

Anthoine Hubert, âgé de 22 ans, a trouvé la mort dans un accident au deuxième tour de la première course de F2 qui avait commencé juste après les qualifications pour le Grand Prix de F1.

Sa voiture a été heurtée de plein fouet par celle d'un autre concurrent, l'Américain Juan Manuel Correa, qui a eu les deux jambes brisées.

Classement

Charles Leclerc (MON/Ferrari) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) à 0.981 Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) à 12.585 Sebastian Vettel (GER/Ferrari) à 26.422 Alexander Albon (THA/Red Bull-Honda) à 1:21.325 Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes) à 1:24.448 Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda) à 1:29.657 Nico Hülkenberg (GER/Renault) à 1:46.639 Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) à 1:49.169 Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) à 1:49.838 Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) à 1 tour Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) à 1 tour Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) à 1 tour Daniel Ricciardo (AUS/Renault) à 1 tour George Russell (GBR/Williams-Mercedes) à 1 tour Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) à 1 tour Robert Kubica (POL/Williams-Mercedes) à 1 tour Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) à 1 tour

Meilleur tour en course : Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:46.409 au 36e tour (moyenne: 154,746 km/h)