Wilmer Cabrera tente de rester positif

La défaite de 3-0 de l’Impact contre D.C. United, samedi soir au Stade Saputo, n’était pas belle à voir.

Si les partisans étaient en furie et que les joueurs semblaient dégoûtés, l’entraîneur de l’équipe, Wilmer Cabrera, a de son côté essayé, tant bien que mal, de rester positif après le match.

«Tout est encore devant nous, a-t-il mentionné, en point de presse. Aujourd'hui, on a eu un relâchement, c'était dur et en fin de compte, on a perdu 3-0 à la maison. Mais je crois réellement en cette équipe. La façon dont elle a joué en deuxième demie, sa mentalité, l'effort était là et si on peut arrêter de faire ces erreurs idiotes, cette équipe peut tenir son bout devant toutes les autres.»

L’entraîneur a néanmoins déploré des erreurs sur des jeux «de base» qui ont permis à D.C. United de prendre les devants tôt dans le match.

Il a ensuite souligné l’effort que ses hommes ont fourni lors de la deuxième demie, même s’ils n’ont pas réussi à marquer.

«Ils se sont battus en deuxième demie, ils avaient 65 % de possession, l'autre équipe nous attendait (...) ils ont fait un bon travail défensif et on n'a pas pu marquer», a-t-il observé.

«On doit se regrouper, laisser certains gars aller avec leur équipe nationale, d'autres ont besoin de repos, d'autres travailleront et on va essayer de revenir ensemble, travailler ensemble et se préparer pour ce qui s'en vient vers nous.»

