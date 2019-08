Un retour triomphal pour Maxence Parrot

Après sa victoire récente sur le cancer, Maxence Parrot en a remporté une autre symbolique samedi en enlevant l’épreuve de Big Air de snowboard des X Games à Oslo.

Le Québécois, qui a subi à la mi-juin son 12e et dernier traitement de chimiothérapie dans son combat contre le lymphome de Hodgkin, a obtenu en finale le total de 91,00 points en vertu de deux de ses trois meilleures exécutions. Il a devancé le Norvégien Sven Thorgren (88,33) et le Japonais Yuki Kadono (84,66).

«Honnêtement, mon but premier était d’être capable de venir compétitionner ici. C’est sûr qu’au-dessus de ça, quand il y a une compétition, j’y vais toujours pour la victoire. Je suis une personne qui se met beaucoup de pression, mais si je n’avais pas gagné aujourd’hui, j’aurais été quand même déçu. Ça fait neuf mois que je n’ai pas fait de compétition et je voulais vraiment bien faire», a commenté le planchiste de Bromont.

10e médaille

Parrot a certes choisi l’occasion la plus émotive de sa carrière pour s’adjuger sa 10e médaille dans l’histoire des X Games, un rendez-vous qui ne fonctionne que sur invitation. Même après seulement deux mois d’entraînement intense depuis sa guérison, l’athlète de 25 ans a élevé son jeu dans ce concours souvent qualifié comme le plus relevé dans l’industrie.

«Ça veut dire énormément pour moi», nous a rappelé ce médaillé d’argent en slopestyle aux Jeux olympiques de 2018.

«Ce chiffre 10, ça faisait longtemps que je voulais aller le chercher. Quand j’étais jeune, je rêvais juste de participer aux X Games et à tout le moins d’y gagner une couple de médailles. Tous les meilleurs athlètes ont gagné 10 médailles et plus et aujourd’hui, j’en fais partie. Ça veut dire beaucoup.»

En 17 présences à des X Games depuis l’édition 2013 à Aspen, Parrot revendique maintenant huit médailles à l’épreuve de Big Air, soit cinq en or et trois d’argent, ainsi que deux en slopestyle (1 or, 1 argent).

Laurie Blouin 4e

Du côté féminin, ça ne peut pas toujours aller pour Laurie Blouin qui a terminé au 4e rang dans cette même épreuve de Big Air, elle qui avait pourtant remporté le même concours lors des prestigieux X Games à Aspen, en janvier dernier.

Ses deux meilleurs pointages parmi les trois rondes lui ont procuré un total de 71,00 points, tout juste à court de l’Américaine Julia Marino, médaillée de bronze avec 74,66. L’Autrichienne Anna Gasser (86,99), championne olympique de cette épreuve en 2018, a remporté l’or devant la Japonaise Kokomo Murase (77,66).

«Je ne pensais pas vraiment à ça», a commenté Blouin à savoir si elle avait des attentes après sa victoire à Aspen. «Oui, c’est le même type d’événement, mais c’est un autre endroit. C’est différent. Non, je n’avais pas de pression avec ça.»